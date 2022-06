Tebas: “Già denunciato il City, ora tocca al Psg. Imbrogliano. Pagano sottobanco o…”

"Non ci metto la faccia per il Real sul tema Mbappè, ce la metto per il calcio europeo: consentire queste operazioni fuori mercato è più pericoloso della Superlega". Javier Tebas, presidente della Liga, ribadisce la sua 'guerra' ai club-Stato.

"Il Psg chiuderà con perdite per 200 milioni, ne aveva persi altri 300 e ora rinnova Mbappè a quelle cifre: su qualcosa imbrogliano, non so se pagando sotto banco l'entourage del giocatore o gonfiando i ricavi da sponsor, cosa che già fanno. Per quanto riguarda il City, Raiola era stato chiaro sulle commissioni, qualcosa devono aver fatto perchè Haaland chiedeva di più al di là dei 60 milioni che sono stati pagati. In settimana denunceremo il Psg, la settimana scorsa lo abbiamo fatto col City", le sue parole riportate da "Marca".