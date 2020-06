Lautaro, Tebas tranquillizza l’Inter: “Non vedremo grandi operazioni, forse tra due anni”

Il Barça continua la caccia a Lautaro Martinez, ma a frenare le ambizioni catalane verso l’attaccante dell’Inter ci pensa il presidente della Liga Tebas che a RAC1 esclude operazioni così onerose:

“Credo ci saranno parecchi scambi, non penso vedremo grandi operazioni. Neymar o Mbappé? Mi piacerebbe, ma la situazione è quella che è. Il denaro non c’è sul mercato e dovremo aspettare per vederlo, credo almeno un paio di anni. Manchester City, Psg e Newcastle possono tenere vivo il mercato in un modo che a me non piace per niente. Non credo, però, che supereremo gli 800 milioni in totale. Ronaldo? So di mettermi contro i tifosi del Real, ma credo che il suo addio abbia avuto un impatto quasi nullo sul nostro calcio. Discorso per Messi se dovesse lasciare il Barcellona e andare a giocare in un altro campionato: lì si noterebbe la differenza”.