GdS – Tegola Bastoni, Inter irritata: “90′ in Nazionale: gestione della situazione…”

La Gazzetta dello Sport analizza il caso Bastoni con l'infortunio in Nazionale che lo costringerà a saltare Samp e forse Real Madrid

Tegola Alessandro Bastoni per l'Inter di Simone Inzaghi . Il difensore classe 1999 salterà la sfida contro la Sampdoria, in programma oggi alle 12.30 a Marassi, ed è a rischio anche per la sfida contro il Real Madrid, esordio stagionale nella fase a gironi di Champions League in programma mercoledì sera.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Bastoni domani svolgerà altri esami per valutare il risentimento ai flessori della coscia sinistra, ma gli impegni ravvicinati invitano alla prudenza.

L'infortunio di Bastoni ha creato qualche malumore per la gestione del calciatore in Nazionale: "Bastoni alla vigilia della sfida con la Lituania aveva rimediato una contusione alla gamba destra. Poi ha dato l’ok per giocare: Mancini lo ha utilizzato per tutti i 90’. Il risentimento all’altra gamba è il classico esempio di una postura non corretta dovuta probabilmente alla prima contusione: da qui l’irritazione dell’Inter, per una gestione della situazione che poteva essere migliore".