Inter, il retroscena: “Prima di prendere Gosens, telefonata a Perisic per dirgli che…”

A testimonianza di quanto i dirigenti tengano a confermare Perisic, c'è una telefonata che gli è stata fatta prima di acquistare Gosens

E' delle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale l'Inter si è seduta al tavolo con l'agente di Ivan Perisic per proporre un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. E c'è un retroscena importante raccontato dal Corriere dello Sport proprio sul croato: "A testimonianza di quanto i dirigenti tengano a confermare Perisic, c'è una telefonata che gli è stata fatta prima di acquistare Gosens.

La società e lo stesso Inzaghi gli hanno spiegato che l’atalantino non sarebbe venuto per prendere il suo posto in rosa, ma per avere una doppia opzione di grande spessore come quinto di sinistra (Dimarco è considerato l’alternativa a Bastoni nei tre dietro). E hanno sottolineato che al termine del mercato invernale avrebbero contattato il suo procuratore per parlare del rinnovo. Cosa che puntualmente si è verificata".