Teotino rivela: “Ibra-Lukaku? Ecco perché lo svedese ha tirato in ballo i riti voodoo”

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha ricostruito quanto accaduto nel primo tempo di Inter-Milan tra Lukaku e Ibrahimovic. In particolare, Teotino ha spiegato il riferimento ai riti voodoo dello svedese: “Accadde in Inghilterra che il proprietario dell’Everton, dopo che Lukaku decise di non rinnovare il contratto, disse ai giornalisti questa decisione era arrivata in seguito ad un rito vodoo del giocatore belga con la madre. Questa storia aveva già fatto arrabbiare moltissimo Lukaku. Ibrahimovic lo sapeva e l’ha tirata fuori”.