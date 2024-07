Il centrocampista del Venezia firmerà per l'Inter, ma non si unirà subito alla formazione di Inzaghi. Andrà in prestito

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2024 (modifica il 5 luglio 2024 | 09:02)

Ieri è stato il giorno di Josep Martinez. Il portiere spagnolo ha sostenuto le visite mediche ed è passato in sede per firmare il contratto. È stato il primo colpo dell'era Oaktree, ma la proprietà americana non vuole fermarsi.