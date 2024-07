Dopo un'ottima annata al Venezia con conseguente promozione in Serie A, Tanner Tessmann è pronto per il grande salto. Il centrocampista americano piace molto all'Inter che ha raggiunto col Venezia un accordo di massima per il passaggio del giocatore in nerazzurro. Intervenuto nel podcast Men in Blazers, il centrocampista americano ha cercato di dribblare la domanda sul suo imminente passaggio a Milano. "Inter? Non ci sono novità che posso condividere al momento. Sto solo cercando di concentrarmi sulle Olimpiadi, onestamente".