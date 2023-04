Thohir: “All’Inter 5-6 anni per mantenere le basi finanziarie del club. La Champions ora…”

Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, ha parlato del traguardo ottenuto dai nerazzurri quest'anno in campo internazionale fino a questo momento. Lo ha fatto ricordando anche la sua esperienza in Italia: "Francamente sono molto contento che l'Inter abbia raggiunto la semifinale di Champions League. Sono contento, sono stato all'Inter 5-6 anni per mantenere le basi finanziarie del club", riporta Idntimes.com.