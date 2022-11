Per SM Thuram-Inter si complica: “Il giocatore ha detto ad Ausilio…”

Marcus Thuram resta il nome in cima alle preferenze di Piero Ausilio per l'attacco dell'Inter. Il direttore sportivo nerazzurro si è mosso in prima persona per cercare di chiudere l'operazione per il calciatore in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Per un motivo, principalmente: anticipare la concorrenza del Bayern Monaco e di altre squadre europee.