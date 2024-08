La nota più lieta in casa Inter dopo il pareggio di Genova è sicuramente la prestazione di Marcus Thuram, oltre alla doppietta

La nota più lieta in casa Inter dopo il pareggio di Genova è sicuramente la prestazione di Marcus Thuram, oltre alla doppietta (la prima in Serie A). Di lui scrive oggi Tuttosport:

"Ieri, nonostante l’allenatore abbia finito con il tridente («I tre attaccanti si sono mossi bene insieme e questa soluzione potremmo anche rivederla, ma a inizio partita»), il francese era l’unico della batteria che non dava preoccupazioni. Già segnando una splendida rete nell’amichevole col Chelsea a Londra aveva dimostrato di essere pronto e a Genova ha mostrato di essere imprendibile per gli avversari ogni qual volta in cui è riuscito a verticalizzare".