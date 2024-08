Inter, la verità che il risultato non dice. Inzaghi ha risolto il grande dilemma?

Corre l'obbligo però di andare oltre la delusione, senza lasciarsi condizionare dal risultato nei giudizi. La verità è che l'Inter ha dominato per ampi tratti e avrebbe meritato i tre punti, scivolati via soltanto per due episodi in una gara che sembrava virare in tutt'altra direzione. Perché pur senza alzare al massimo i giri del motore, la squadra ha fatto la partita che doveva. Non era facile per i decibel del Ferraris e per l'intensità del Genoa, ma le risposte sotto certi aspetti sono arrivate.