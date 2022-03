Inter, i tifosi del Flamengo chiamano Vidal: cori e striscioni in Brasile-Cile

Il centrocampista nerazzurro viene accostato da tempo al club brasiliano: una destinazione a lui molto gradita

Il nome di Arturo Vidal è accostato ormai da mesi al Flamengo: il centrocampista dell'Inter ha lanciato diversi segnali, dalle foto con la maglietta del club brasiliano alle dichiarazioni d'amore tutt'altro che velate, e il matrimonio tra le parti potrebbe concretizzarsi questa estate. A tal proposito non si possono non considerare le reazioni dei tifosi rubro-negros che, in occasione del match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Brasile e Cile (giocato, guarda caso, proprio allo stadio Maracanà, casa del Flamengo), hanno applaudito il centrocampista cileno, dedicandogli cori e striscioni. Sugli spalti, inoltre, era presente anche il tecnico Paulo Sousa.