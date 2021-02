FOTO FCIN1908 – Inter-Juve, dalla Curva Nord striscione per Lukaku: “Testa alta, fieri di te”

Questa sera al Meazza si gioca Inter-Juventus. Lukaku è squalificato: salterà la partita in virtù del cartellino giallo rimediato nella lite contro Ibra nel derby. Era diffidato, come Hakimi, e salta l’andata della semifinale di Coppa Italia. Ma i tifosi hanno voluto fargli sentire il loro sostegno rispetto a quanto successo nello scontro contro lo svedese del Milan. Prima della partita contro i bianconeri, ai cancelli dello stadio è stato attaccato uno striscione per il belga, come raccolto da FCINTER1908.IT. “Testa alta e petto in fuori. Romelu, fieri di te”, scrive la Curva Nord.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall’inviato Marco Astori)