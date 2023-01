Tifoso ha infarto dopo Inter-Empoli, salvato da due vigili: “Speriamo di incontrarlo presto”

"Cosi' abbiamo continuato per diversi minuti con il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dei soccorritori di Areu".

L'uomo e' stato poi preso in carico dai sanitari che lo hanno portato all'ospedale San Carlo: "Abbiamo scortato l'ambulanza nel caos del traffico automobilistico post-gara cosi' da velocizzare il piu' possibile l'arrivo in ospedale. Poi siamo rimasti li' per avere informazioni sulle condizioni del paziente: era grave ma stabile quando siamo andati via, lo hanno poi sottoposto a una serie di ulteriori accertamenti. Speriamo di poterlo incontrare presto".