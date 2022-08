Tifoso sotto la foto di lady Bastoni: “Sempre in vacanza, svegliatevi”. Il difensore reagisce

Ha creato non pochi malumori la sconfitta dell'Inter contro la Lazio. Soprattutto per i modi con la squadra di Inzaghi che per lunghi tratti sembrava irriconoscibile. I tifosi hanno sfogato la propria rabbia sui social, alcuni esagerando andando a commentare post di mogli e compagne. In questo caso un tifoso ha avuto la 'brillante' idea di commentare il post della compagna di Alessandro Bastoni, Camilla Bresciani, che aveva postato foto relative a maggio. "Cerchiamo di darci una svegliata invece di continuare a stare in vacanza", il commento del tifoso che evidentemente non si è accorto che le foto fossero state scattate qualche mese fa. Immediata la replica piccata del difensore nerazzurro: "Sei proprio un co****ne".