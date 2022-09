Times – Sfide tra top 11 Serie A e gli altri campionati? Al vaglio un nuovo torneo

Il proprietario del Chelsea Todd Boehly ha lanciato l’idea di un nuovo torneo per alzare il livello dello spettacolo

L'idea è partita di recente da Todd Boehly, il miliardario comproprietario del Chelsea. Serie A, Liga, Premier League e Bundesliga, secondo il Times, potrebbero creare le rispettive rappresentative e sfidarsi in giro per il mondo in una nuova competizione che avrebbe l’obiettivo ovviamente di aumentare ulteriormente i ricavi del mondo del calcio.