NYT – Suning, Inter scommessa sbagliata: governo cambia idea in fretta. E Bc Partners…

Anche il New York Times, attraverso un lungo articolo, si occupa dell'Inter, puntando i fari sulla situazione economica di Suning

Anche il New York Times, attraverso un lungo articolo, si occupa dell'Inter, puntando i fari sulla situazione economica di Suning. Il quotidiano statunitense parla delle difficoltà finanziarie del colosso di Nanchino, che ha già sciolto in Cina lo Jiangsu campione nazionale e che sta cercando, per la società nerazzurra, un partner per superare la tempesta.

In particolare, dopo aver elencato i progetti di gloria e i grandi investimenti di Suning nell'Inter, il New York Times ha interpellato una fonte del club sulla possibile cessione del pacchetto di maggioranza. La fonte ha specificato che con BC Partners, fondo di private equity interessato a rilevare l'Inter, la trattativa si è interrotta per una mancanza d'accordo tra le parti sulla valutazione della società. Sulla questione stipendi, invece, Suning è riuscita a raggiungere un accordo con i calciatori e lo staff per la dilazione dei pagamenti.

Secondo il New York Times, però, per l'azienda proprietaria dell'Inter la situazione non è destinata a migliorare: "Le scommesse sul calcio di Suning erano mal programmate. Il governo cinese ha iniziato a preoccuparsi che le spese dei grandi gruppi mettessero a rischio il sistema finanziario del paese. Un anno dopo l'accordo con l'Inter, i media statali cinesi hanno criticato Suning per la sua acquisizione "irrazionale". Il fardello di Suning è destinato a diventare più pesante. Quest'anno deve versare 1,2 miliardi di dollari in pagamenti obbligazionari. Il profondo coinvolgimento del Partito Comunista rende le aziende vulnerabili ai bruschi cambiamenti dei venti politici. Senza capitale fresco, l'Inter potrebbe perdere giocatori. Se non può pagare gli stipendi o le commissioni di trasferimento, le regole del calcio europee dicono che potrebbe essere bandita dalle competizioni più importanti", si legge.

Questo scenario, ovviamente, non verrà raggiunto. Suning, infatti, è in trattative avanzate con alcuni fondi per sistemare la situazione.

