Rangnick: “Werner? Si adatterebbe meglio in questo club. Ma può restare al Lipsia perché…”

Ralf Rangnick potrebbe arrivare al Milan e ha anche altro in comune con l’Inter. E’ il manager che ha portato Timo Werner al Lipsia dallo Stoccarda nel 2016. In un’intervista concessa alla Bild, a proposito del giocatore che secondo molti potrebbe sostituire al club nerazzurro Lautaro, ha detto: «Alla fine, spetta a lui decidere cosa vuole fare. Qui a Lipsia conosce bene l’ambiente. Potrà giocare di nuovo in Champions League il prossimo anno. La domanda è: dove può al momento ottenere di più? E lui ha anche bisogno di fiducia. Ha bisogno di un allenatore che creda molto nel suo lavoro».

«Non conta tanto in quale campionato lui giochi – ha aggiunto – ma il club conta. Sarebbe meglio che giocasse in una squadra che non è legata necessariamente al possesso palla. E’ cresciuto molto, ma le sue armi più importanti sono il movimento rapido e le sue conclusioni potenti. Credo che potrebbe adattarsi ad un club come il Liverpool. Ha uno stile di gioco simile al nostro. Ma preferirei ovviamente restasse al Lipsia. Giocherebbe meglio in una squadra che recupera palla e riparte velocemente. Siamo cresciuti molto come squadra negli ultimi anni e una marcia come la nostra nessuna l’ha mai fatta. Probabilmente non si ripeterà in futuro. Secondo me il Lipsia al momento è una delle squadre migliori, ha tanti giovani e quindi ha un livello di qualità molto alto rispetto alle squadre europee».

(Fonte: Bild)