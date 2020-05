Toldo: “Lautaro? Società Inter molto solida. Terrà i migliori e rinforzerà la squadra”

Intervistato da Sportmediaset per il programma Home Sweet Home, l’ex portiere Francesco Toldo ha parlato della sua Inter del passato, ma anche di quella del presente

Ti manca il campo? Ti vedremo mai da allenatore?

“Non mi manca, quella fase per me è passata. Ho fatto anche l’allenatore, ma mi pesa un po’ il ritiro e non mi va di fare la stessa vita di prima. Per il futuro l’unica porta aperta che lascio è per allenare i bambini”.

Hai giocato con grandissimi campioni, anche con Ronaldo il Fenomeno

“Ho giocato anche con Ronaldo, ed è stato uno dei più forti che abbia mai visto. Con caratteristiche uniche: era molto veloce, si faceva dare palla e saltava la difesa come deo birilli. Davanti al portiere ti anticipava il tempo, la rapidità era una delle sue prerogative”.

Qual è il ricordo più bello dell’Inter del 2010 e del Triplete?

“La festa finale dopo la vittoria. Questo trofeo era tantissimi anni che l’Inter lo cercava ed è arrivato insieme agli altri tre, poi quattro, poi cinque trofei che trofei di quell’anno. Una stagione indimenticabile”.

Giugno 2000, Italia-Olanda: la partita perfetta.

“È stata posso dire la mia partita: aver parato tre rigori su sei è stato memorabile. Il contesto è stato difficile: avevamo il tifo contro, l’arbitraggio non è stato dei migliori nei nostri confronti perché regalavano rigori, ma man mano che andava avanti il tempo capivamo che gli olandesi erano ‘cotti’ mentalmente”.

Si parla della cessione di Lautaro Martinez. Non sarebbe un errore?

“Credo che l’Inter tenga i giocatori migliori, l’ha sempre fatto. La società dell’Inter è molto solida, credo che rinforzerà la squadra. Poi, se ci sarà qualche cessione, sapranno bene come fare”.