Tonali-Chiesa, ne arriverà soltanto uno: Inter, doppio colpo possibile a una condizione

Giovani, italiani, talentuosi: Sandro Tonali e Federico Chiesa possiedono tutti i requisiti ricercati dalla dirigenza dell’Inter, e non è un caso che entrambi siano da tempo nel mirino dei nerazzurri. Al momento gli sforzi dei vertici interisti sembrano andare in direzione del gioiellino del Brescia, lasciando intendere che solo uno dei due potrà arrivare a Milano. Un doppio colpo quasi impossibile che, secondo Tuttosport, diventerebbe possibile solamente a una condizione: “In attesa dell’attacco, tutto su Sandro Tonali, il gioiello del centrocampo azzurro del presente e futuro, l’uomo con cui completare una mediana da “urlo” con Barella, Brozovic, Sensi ed Eriksen, in attesa di capire cosa accadrà con Nainggolan. […] Il tutto senza dimenticare Federico Chiesa: difficile arrivare sia a lui che a Tonali, ma con i soldi di Lautaro tutto potrebbe accadere“.