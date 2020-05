Tonali, l’Inter passa in vantaggio: Marotta accelera, un fattore favorisce i nerazzurri

L’Inter passa in vantaggio nella corsa a Sandro Tonali: secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di rompere definitivamente gli indugi per il gioiellino del Brescia, obiettivo di mercato anche della Juventus. A convincere i vertici interisti anche l’impossibilità nell’arrivare a un altro nome da tempo sulla lista di Marotta e Ausilio:

“In Serie A la priorità nerazzurra fino a qualche settimana fa sembrava essere Gaetano Castrovilli, ma la rivelazione della Fiorentina non si muoverà, almeno questa estate. […] La fermezza della Fiorentina ha spinto l’Inter con decisione verso Tonali (che comunque piace molto e da molto tempo) per cercare il sorpasso decisivo sulla Juventus, in una corsa che si disputa su due piste parallele: quella di Massimo Cellino e quella del giocatore“.

FATTORE DECISIVO – “L’Inter può provare a sfruttare a suo vantaggio proprio uno status non ancora al livello di quello bianconero: nell’Inter la conquista di un posto da protagonista passerebbe attraverso duelli con ragazzi poco più grandi e poco più esperti di lui come Barella o Sensi, o Vecino. Il più giovane e meno esperto dei centrocampisti bianconeri, Bentancur, ha già giocato un Mondiale da titolare nell’Uruguay e 18 partite di Champions League“.