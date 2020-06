Tonali: “Pirlo? Ecco cosa gli invidio. Coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo”

Nel corso di una lunga intervista a SportWeek, in edicola domani, il centrocampista del Brescia e obiettivo dell’Inter Sandro Tonali è tornato a parlare dell’accostamento ad Andrea Pirlo: “No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio“.

Il classe 2000, già nel giro della Nazionale di Mancini, ha poi aggiunto: “So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela“.