Ag Tonali: “Resti in Italia, può imporsi in una big. Il colpo? Occhio a Cavani perché…”

L’avvocato Beppe Bozzo, agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, ha parlato del futuro del talento azzurro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tonali è da tempo il primo obiettivo dell’Inter per il centrocampo, con Beppe Marotta già pronto a presentare la sua offerta a Cellino.

“Dove andrà Tonali? Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità».

Ma si sarà fatto un’idea…

«È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo».

Il colpo del mercato?

«Troppe incognite, mancheranno risorse importanti. Occhio a Cavani, a parametro zero può essere un vero affare».