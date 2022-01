Serie A, top 11 dicembre: dominio totale Inter, ben 5 nerazzurri presenti

L'Inter domina in campionato e domina anche nelle classifiche di rendimento. In particolare, i nerazzurri spopolano in quella di Whoscored

Redazione1908

Presenti due terzi della difesa titolare, con Skriniar e Bastoni autori di un mese super. Presente ovviamente anche Ivan Perisic, schierato terzino sinistro per l'occasione. E non potevano mancare altri due grandi protagonisti: Calhanoglu a centrocampo e Lautaro Martinez come centravanti. L'argentino è stato preferito persino a Vlahovic.