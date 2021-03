Il 14 marzo Torino-Inter, Bassetti: “Ci vorranno settimane per i granata per tornare in forma”

Matteo Bassetti ha parlato a Tuttosport delle conseguenze del focolaio Covid sul cammino in Serie A del Torino

Redazione1908

Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha parlato a Tuttosport delle conseguenze del focolaio Covid sul cammino in Serie A del Torino. Il prossimo 14 marzo, è in programma Torino-Inter. In che condizioni saranno i granata per quella partita?

Che conseguenze si possono ipotizzare per chi ha contratto il virus al Torino?

«Direi che i problemi saranno più di ordine sportivo-atletico che sotto l’aspetto sanitario. Perché i calciatori sono ragazzi allenati, fisicamente integri, controllati costantemente dai loro dottori, basti pensare ai tamponi a cui sono sottoposti ogni tre giorni secondo i vari protocolli, e quindi, salvo eccezioni, il decorso della malattia è solitamente breve e leggero. Anche perché su di loro si agisce precocemente e in maniera non grave. Semmai è l’aspetto atletico e agonistico che rischia di essere temporaneamente compromesso».

Il recupero, ovviamente, non sarà immediato per i ragazzi di Nicola.

«Ricordo bene l’esempio del Genoa dell’autunno scorso. La malattia è stata superata in pochi giorni ma il ritorno alla piena condizione fisica ha richiesto parecchie settimane e un duro lavoro da parte della squadra e dello staff. Innanzitutto l’isolamento forzato e prolungato, oltre a incidere sotto l’aspetto psicologico, non permette lo svolgimento della normale attività di allenamento. Sì, si può lavorare da soli, si possono compiere alcune attività ma non è certo la stessa cosa di una seduta di gruppo atletica, tecnica e tattica. Un calciatore, poi, è come una macchina perfettamente oliata, gira a mille, ma se si ferma poi non è semplice rimetterla in moto. Ha bisogno di un rodaggio più o meno lungo».

Quindi per il Toro si presenta un periodo di sofferenza.

«Sicuramente la ripartenza non sarà agevole, basta vedere, ripeto, cos’è successo al Genoa. Ricordo che i rossoblù sono stati condizionati pesantemente sotto il profilo del rendimento nelle partite che hanno poi dovuto affrontare. Hanno perso punti e hanno faticato parecchio a rimettersi in carreggiata. Sarà dura per il Torino ma gli auguro ogni bene».