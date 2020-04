Torino, obiettivo Gagliardini: Cairo può proporre all’Inter un pupillo di Conte

Il Torino cerca rinforzi in mezzo al campo: uno degli obiettivi dei granata è Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter già cercato in passato dai piemontesi. Secondo quanto riporta Tuttosport, il presidente Urbano Cairo potrebbe imbastire una trattativa che coinvolga anche Armando Izzo, difensore classe ’92 che tanto piace ad Antonio Conte: “Ci sono diversi profili che piacciono. Gagliardini dell’Inter è uno di questi: può essere inserito nell’eventuale operazione Izzo che piace a Conte per la sua difesa a tre? Perché no“.