Inter, la LuLa è tornata. Lukaku e Lautaro di nuovo insieme con una missione precisa

"Ma agli occhi dei tifosi, più dei gol, sono le immagini di Lukaku e Lautaro insieme a incentivare i sogni di una nuova stagione vincente. I due hanno lavorato fianco a fianco in palestra, a volte anche alternandosi sulla stessa macchina. Poi in campo, dove durante il riscaldamento si sono cercati con lo sguardo e presi in giro a distanza. E dopo anche confrontati: lo scatto rubato dei due a bordo campo, pettorina arancione addosso, che si scambiano indicazioni durante una pausa per bere e rinfrescarsi, è il miglior spot possibile per il popolo interista. Manca soltanto il cartello di “lavori in corso”, che poi è un modo diverso per dire che l’operazione “seconda stella” è ufficialmente partita. La Lu-La 2.0 ha una missione ben precisa: riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra, per dimenticare l’amarezza dell’ultima volata tricolore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.