Cds – Inter, Perisic negativo al Covid-19. Oggi o domani Skriniar ad Appiano

I due nerazzurri saranno presto a disposizione di Simone Inzaghi

Cominciano a comporsi i vari pezzi del puzzle per Simone Inzaghi. Il tecnico comincia infatti ad avere a disposizione i giocatori che saranno chiave per il suo modo di giocare la prossima stagione: ieri è arrivato infatti alla Pinetina Hakan Calhanoglu che ha svolto i primi allenamenti con l'Inter. Ma presto, spiega il Corriere dello Sport, altri due nerazzurri si aggregheranno al gruppo: "Oggi o domani Inzaghi dovrebbe avere anche Skriniar che ieri in patria davano in partenza per l’Italia. Perisic si è negativizzato dopo il Covid", si legge.