Inter, trapela la posizione di Thuram su un suo trasferimento già a gennaio

E' di ieri il primo vero e proprio contatto tra l'Inter e l'entourage di Marcus Thuram . Piero Ausilio, al momento a Doha, sta cercando di capire infatti le possibilità di portare subito il centravanti francese a Milano senza dover aspettare la prossima estate. Questa la posizione del giocatore secondo La Gazzetta dello Sport: "Le parti si riaggiorneranno come normale che sia, già durante il Mondiale e anche oltre, ma i nerazzurri hanno colto subito un aspetto decisivo nella trattativa. C’è un granello di sabbia nell’ingranaggio che complica tutto: il giocatore non scalpita per fuggire subito dalla Germania, ma è più paziente di quanto ci si poteva aspettare vedendolo dall’esterno .

Certo, essere protagonista in Champions da subito sarebbe più attraente che vivacchiare per altri sei mesi a Moenchengladbach o, magari, partire come seconda scelta in un’altra big dalla prossima stagione. Ed è notevole pure il filo che lega all’Italia un ragazzo nato a Parma, cresciuto a Torino e capace di parlare bene la nostra lingua. Eppure, al netto di tutto ciò e nonostante questa spinta emotiva in casa Thuram, nel mondo di Marcus prevalgono (al momento) il tatticismo e l’attesa: sa che a luglio potrà accettare il migliore offerente. E il sospetto è che questo offerente si trovi in Baviera".