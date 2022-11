TS – Tre club su Gagliardini per gennaio. Lui blocca tutto? Ha fatto sapere…

Roberto Gagliardini lascerà l'Inter nella prossima sessione di mercato? La pista resta da monitorare, ma non è così scontato. Nonostante il contratto in scadenza e l'interesse di alcuni club, non soltanto italiani, il centrocampista potrebbe restare in nerazzurro fino al termine della stagione. Lo rivela TuttoSport, spiegando la posizione dell'ex Atalanta: "Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e difficilmente sarà rinnovato (anzi, sul centrocampista, che non pare volersi muovere fino al termine della stagione, ci sono diversi club interessati per averlo già a gennaio, fra cui Cremonese, Monza e Siviglia)".