Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino: "A me sembra una squadra che fa il 2-0 e col Torino in 10 si mette lì in spiaggia con le infradito e Zapata fa gol. Mi sembra sempre un tema psicologico: non mi sembra un problema di giocatori ma di testa scollegata".