Intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del forte interesse dell'Inter nei confronti di Josep Martinez: "La prima volta che ho parlato di Martinez, credo neanche lui sapesse dell'interesse dell'Inter. Piace all'allenatore e piace al club: secondo me di tutti i profili di quel livello è il migliore. Sa giocare molto bene con i piedi e soprattutto esce, che è una cosa che fanno in pochissimi".