Intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della possibilità Ricardo Rodriguez per l'Inter: "Sicuramente sta cercando un giocatore in quel ruolo, io preferirei Hermoso a Rodriguez perché come concetto vai a prendere un giocatore più giovane, più utile e migliore".