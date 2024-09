Nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter dopo il pareggio in Champions League contro il Manchester City: "Ho incontrato al ristorante Josko Gvardiol, che mi ha detto: "Nessuna squadra in Premier League ci ha mai affrontato come ha fatto l'Inter". L'Inter è uscita da Manchester con un senso di baldanzosità che li ha ammazzati. Se sommi psiche e fisico, l'Inter non era nelle migliori condizioni. Anche il City ha fatto fatica a fare due prestazioni di livello, al 97' era sotto".