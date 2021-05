Tronchetti: “Instabilità è Dna Inter. Pirelli resterà, ecco come. A Torino sempre gare strane”

L'amministratore delegato di Pirelli ha parlato dell'addio di Conte, ma anche della grande stagione dell'Inter

"È parte del dna dell'Inter, quando c'è sensazione di stabilità è solo l'inizio di instabilità. È destino. Siamo interisti finché la matematica non è certa facciamo fatica a capire che il risultato arrivi, ma dal mese di febbraio si vedeva che chi inseguiva era più debole strutturalmente. A Torino sono sempre strane le partite, è stata una partita strana. Bene che ci sia la Juve in Champions. Conte ha segnato la stabilità della squadra, ha ottenuto il meglio da giocatori, Lukau, Sanchez, tutti hanno giocato al meglio. La cosa bella è che la squadra non ha mai mollato fino all'ultimo minuto. Mourinho rimane Mourinho, Conte un grandissimo allenatore, ci mette molta passione e quindi coinvolge. Sorpreso della separazione? In parte, non del tutto, si capiva nelle ultime settimane che qualcosa non andava nel senso giusto. Se dico un nome oggi faccio solo dei guai, il sostituto lo deciderà la direzione dell'Inter. Io leggo che c'è la necessità di vendere giocatori, eviterei quelli che sono stati la struttura che ha fatto sognare. La sfida ora è la Champions. Scudetto bellissimo, ma non partecipare alle partite non è stato bello.