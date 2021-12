Tronchetti Provera: “E’ l’Inter più bella degli ultimi 10 anni. Grazie a…”

Le parole dell'ad di Pirelli: "Negli ultimi 10 anni è in assoluto l'Inter più bella, gioca un bel calcio fino al 90', c'è una bella atmosfera"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset durante l'evento per la Fondazione Pupi, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha parlato così del momento eccezionale dell'Inter di Simone Inzaghi: "E' un bel calcio, è una soddisfazione per tutti i tifosi: grazie a squadra, società e a Inzaghi che sta facendo un lavoro fantastico. Negli ultimi 10 anni è in assoluto l'Inter più bella, gioca un bel calcio fino al 90', c'è una bella atmosfera".