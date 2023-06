Trubin per il dopo Onana? GdS: “Inter pronta a provarci, è convinta che…”

Anatoliy Trubin è in scadenza al 30 giugno 2024 ed è tra i profili monitorati dall'Inter per l'eventuale dopo Onana

La Gazzetta dello Sport ha fatto anche il nome di Anatoliy Trubin per la porta dell’Inter. In caso di addio di Onana, il classe 2001 è tra gli osservati speciali dei nerazzurri. È in scadenza nel 2024 con lo Shakhtar e per ora non ci sono segnali verso il rinnovo. Così l’Inter ci pensa, con una convinzione.