TS – Bologna-Inter, Inzaghi pensa alla grande novità per la prima del 2022

L'aggiornamento sulle possibili scelte del tecnico nerazzurro per il primo impegno del nuovo anno solare

Vigilia di campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico pensa alla formazione da mandare in campo contro il Bologna, tenendo conto di alcune defezioni. Secondo TuttoSport, potrebbe esserci una mossa un po' a sorpresa. Spiega TuttoSport: "Federico Dimarco potrebbe essere la grande novità dell’Inter di Simone Inzaghi alla prima del 2022. A causa dell’assenza per squalifica di Hakan Calhanoglu , il mancino nerazzurro vede la titolarità. Non per il ruolo diretto, bensì per la sua abilità sui piazzati. Sinora nelle sei partite in cui l’ex Milan non è stato inserito nell’undici di partenza, il canterano, al contrario, è sempre partito dal primo minuto: a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk e nelle due sfide contro lo Sheriff in Champions League, nelle gare contro Bologna, Lazio ed Empoli in campionato. Inzaghi reputa i calci da fermo fondamentali. E vuole sempre in campo uno specialista: motivo per cui Dimarco braccetto di sinistra, con Bastoni in panchina, è un'opzione concreta".