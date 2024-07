Joaquin Correa sa che il suo futuro sarà lontano dall'Inter. Il gol contro il Lugano non cambierà di certo i piani del club nerazzurro, che in questo momento sta lavorando per capire dove piazzare l'argentino, reduce dal prestito al Marsiglia dell'ultimo anno. Di lei ne parla anche TuttoSport, sottolineando l'impatto a bilancio:

"Servono circa 8 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Almeyda e l’Aek Atene farebbero carte false per Joaquin, ma l’ingaggio del sudamericano è ben al di sopra delle possibilità dei greci. Problemi che in Arabia e Turchia non avrebbero, ma per ora i sondaggi sul giocatore non si sono trasformati in qualcosa di più concreto. Idem gli approcci di Siviglia e Lazio con l’agente Lucci. Insomma, serve un’accelerazione decisa. Col “Tucu” che dal canto suo dovrà continuare a mettersi in mostra quando chiamato in causa".