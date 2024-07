Prima amichevole dell'estate dei Campioni d'Italia alle prese con la preparazione della nuova stagione. L'Inter di Inzaghiha affrontato alla Pinetina, a porte chiuse, il Lugano in un allenamento amichevole. La partita (si è giocato per 80 minuti) l'ha vinta la formazione interista in rimonta: 3-2 il risultato finale.