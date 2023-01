TS – Fifa, indennizzi mondiali ai club: Lautaro regala all’Inter 350mila euro

"I rimborsi previsti dal Club Benefits Programme per il prestito dei giocatori alle nazionali prevedono 9.500 euro per ogni giorno di permanenza nella rappresentativa, a cominciare dalla preparazione preiridata e per ogni partita disputata". Lo scrive Xavier Jacobelli su TuttoSport specificando che questa somma viene "pagata a tutti i club nei quali il calciatore ha militato nei due anni precedenti la fase finale della Coppa del mondo".

Ai club italiani - si legge nell'articolo - spetteranno complessivamente 14 mln e 200 mila euro. L'Inter si appresta a ricevere dalla FIFA, per la partecipazione dei suoi giocatori ai Mondiali, due mln di euro. 350 mila euro arrivano da Lautaro Martinez che (come nel caso di Rabiot per la Juve) è arrivato in fondo alla competizione (vincendola).