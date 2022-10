TS – Inter, Brozovic vicino al rientro: convocato per la Sampdoria?

Il croato è ormai ad un passo dal ritorno in campo: Inzaghi potrebbe averlo a disposizione già sabato in campionato

All'appello mancava soltanto lui. Marcelo Brozovic ha osservato i compagni da lontano, ma è ormai pronto al rientro. L'Inter avrà presto il suo metronomo, come ribadisce anche TuttoSport oggi. "Ieri, oltre a Lukaku, è tornato pure Gagliardini e presto (forse già per la Samp potrebbe scapparci la convocazione) accadrà lo stesso per Marcelo Brozovic. Intanto l’Inter ha trovato in Hakan Calhanoglu un ottimo alter-ego, segnando un punto di svolta rispetto all’ultima stagione quando i nerazzurri non erano riusciti a vincere neanche una partita in assenza del croato", si legge.