TS – Inter coperta anche se Handanovic saluta: due opzioni per il vice Onana

I nerazzurri non correrebbero rischi nel caso in cui lo sloveno decidesse di terminare la sua avventura a Milano a fine stagione

Definito ormai l'arrivo di Andre Onana a parametro zero, l'Inter attende di capire quale decisione prenderà Samir Handanovic sul suo futuro. Lo sloveno potrebbe restare per giocarsi la titolarità con il camerunense oppure salutare al termine della stagione. In ogni caso, i nerazzurri hanno le spalle coperte. Spiega infatti TuttoSport: "L’Inter, anche nel caso in cui il capitano non dovesse rinnovare, sarebbe comunque coperta nella ricerca del vice Onana considerato quanto bene sta facendo a Monza Michele Di Gregorio che, a 25 anni - li compirà a fine luglio - potrebbe avere la grande chance (ma Galliani , in caso di promozione, ha ottenuto l’obbligo di riscatto). Sta maturando bene pure Filip Stankovic che, nonostante un infortunio alla caviglia, ha giocato 12 gare da titolare al Volendam: il figlio di Deki però, prima di tornare all’Inter, dovrà farsi le ossa almeno per un’altra stagione in prestito".