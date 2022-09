TS – Inter, Skriniar ammaccato: slovacco da valutare per il Torino

Da capire, ad esempio, come sta Milan Skriniar. Si legge infatti su TuttoSport: "Con Skriniar in mezzo, pur nella tempesta (in campionato non esistono squadre con la forza d’urto dei tedeschi) è andata un po’ meglio, ma - siccome in questo periodo all’Inter gira tutto storto - il centrale slovacco è uscito ammaccato dopo uno scontro con Brozovic e va valutato in vista della gara di sabato con il Torino".