TS – Quando torna in campo Lukaku? L’Inter attende per valutare due fattori

Simone Inzaghi, il suo staff e l'Inter tutta seguono ovviamente con apprensione la situazione del loro numero 90. Perché al rientro dalla sosta ci sarà subito un impegno molto importante con il Napoli e la speranza è che il belga possa tornare ad essere decisivo come un tempo. Si legge oggi su TuttoSport: "Nella speranza che nulla vada storto, Big Rom rimetterà piede in campo a poco più di un mese dalla gara con il Napoli. In calendario il 4 gennaio. Però, da qui al big match attraverso cui l’Inter vuole riaprire il campionato, manca un’era geologica se si parla di calcio. Perché innanzitutto bisognerà capire quanta strada farà il Belgio in Qatar. Inoltre occorrerà capire come crescerà il minutaggio del centravanti in gare dove l’agonismo sarà ai massimi livelli".