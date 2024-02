Vero è che sono saltati solo tre titolari (vale a dire Onana, Skriniar e Dzeko, sostituiti da Sommer, Pavard e Thuram), ma non bisogna essere laureati al supercorso di Coverciano per capire quante difficoltà Inzaghi e il suo staff abbiano trovato nel ripartire dovendo istruire metà della squadra a fare movimenti ormai mandati a memoria da chi aveva salutato. Chi invece pensa che sia una bazzecola, dovrebbe soffermarsi sulla parabola di Buchanan. Planato alla Pinetina per il primo allenamento l’8 gennaio e a oggi non ancora utilizzato".