L'Inter ha mollato la pista Tessmann dopo le richieste, ritenute irragionevoli, da parte dell'entourage del giocatore, che voleva commissioni molto importanti per un giocatore che l'anno scorso ha ben figurato ma in Serie B.

"Negli ultimi anni l'Inter ha sempre mantenuto la barra dritta a fronte dei “ricatti” dei vari procuratori/intermediari. In tal senso fa fede quanto accaduto un’estate fa con Samardzic ed, è storia recente, quanto si è verificato nella giornata di ieri per Tanner Tessmann. I dirigenti nerazzurri, evidentemente infastiditi dalle richieste dell’entourage del giocatore (a livello di ingaggio e commissioni) e dai troppi i bastoni messi sulle possibili destinazioni dove il centrocampista sarebbe stato mandato in prestito, hanno deciso di mollare la presa rinunciando al suo ingaggio.