"A febbraio, tra l'altro, la famiglia Moratti ha ceduto il 35% della Saras al colosso olandese Vitol e qualcuno dice che la famiglia abbia incassato 600 milioni da questa operazione. Volete sapere cosa mi ha risposto Bedy? Che Massimo è imprevedibile. Ma ci ha tenuto anche a dire che loro, come famiglia, il loro dovere da interisti l'hanno fatto. C'è da considerare comunque che Massimo Moratti l'anno prossimo compirà 80 anni. Avesse 10 anni di meno... Lo dico prima: non vedo di nuovo Moratti all'Inter. Anche perché, interpretando mezze frasi, non credo che i figli siano interessati, anche solo a provare ad affiancarsi a Oaktree. In ogni caso, vedrete che nelle prossime settimane in tanti parleranno del nome di Moratti accanto a quello di Oaktree in ottica Inter".