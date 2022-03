Tuchel: “Lukaku? Momento non facile. Non gli piace la situazione. È la qualità…”

Il tecnico del Chelsea parla del momento difficile per l'ex attaccante nerazzurro

Non si nasconde Thomas Tuchel. Il tecnico del Chelsea deve affrontare in questi giorni diverse situazioni non semplici. Non solo i problemi del patron dei Blues, Roman Abramovich, ma anche quello relativo ad alcuni giocatori che fin qui stanno trovando poco spazio. Uno in particolare non è contento della situazione, Romelu Lukaku: "Certo, al momento non è facile per lui, ma è un membro della squadra, un membro importante della squadra. Ci sono altri giocatori in certi momenti che non sono felici perché il problema più grande è che possiamo iniziare solo con 11 giocatori e molti giocatori pensano - e hanno ragione - di sentirsi titolari per noi".