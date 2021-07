Tuttosport: “Inter, De Vrij via? In ottica futura il club ha già trovato l’erede”

In ottica futura, l’Inter l’erede di De Vrij ce l’ha già in casa e risponde a quest’identikit

Nella sua edizione odierna, Tuttosport ha riportato l'indiscrezione di una possibile cessione di Stefan De Vrij in Premier League, con il suo procuratore Mino Raiola che starebbe sondando il terreno con diversi club. E in casa Inter, nell'eventualità di quest'uscita, quale sarebbe la strategia? Lo spiega lo stesso quotidiano: "In ottica futura, l’Inter l’erede di De Vrij ce l’ha già in casa e risponde all’identikit di Zinho Vanheusden , mandato in prestito secco al Genoa dopo aver fatto tanto bene allo Standard, lasciato con i galloni di capitano.

L’unica incognita per il belga è legata a un fisico di cristallo (si è già rotto due volte il crociato), però sul talento è impossibile discutere, come prova il fatto che, se non si fosse infortunato, sarebbe andato pure agli Europei con Lukaku e compagni. Per lui l’Inter ha in mente lo stesso percorso che ha portato Bastoni a mettere piede alla Pinetina pronto per essere protagonista, in tal senso c’è da scommettere che gli 007 di Ausilio saranno di casa nel prossimo campionato a Marassi e pure a Monza, dove cresce bene anche Pirola", si legge.